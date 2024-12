361magazine.com - Grande Fratello, fan in tilt: una possibile eliminazione potrebbe destabilizzare gli equilibri

Helena, Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso: chi sarà eliminato? Tre nuovi concorrenti pronti a entrare in gioco e poi i chiarimenti tra Zeudi ed EmanueleLunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera uno tra Helena, Non è la Rai, Shaila, Stefanoe Tommaso dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto? I fan sembrano già essere ina causa dellauscita di Shaila. Tre nuovi concorrenti, invece, sono pronti a varcare la Porta Rossa: l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia).