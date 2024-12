Iodonna.it - Già nel luglio 2023, la speleologa Ottavia Piana era rimasta bloccato nell'Abisso Bueno Fonteno. Ora il nuovo incidente: le operazioni di soccorso

Leggi su Iodonna.it

’oscurità dell’, un dedalo carsico tra il lago di Iseo e quello di Idro,combatte con tenacia. Ladi 32 anni èintrappolata a 585 metri di profondità dopo una caduta avvenuta sabato pomeriggio. Nonostante le fratture a gambe e torace, ha trovato la forza di rassicurare i soccorritori: «Dite al mio fidanzato che sto bene». Un messaggio che dà speranza, mentre ilalpino e speleologico lavora senza sosta per riportarla in superficie. Per lei si tratta, purtroppo, di un deja-vu. Primo: cosa c’è da sapere guarda le foto Il, ladiintrappolatanon è nuova a situazioni estreme.