Tvzap.it - Gabriele, il figlio del famoso italiano si è sposato: le foto del giorno più bello

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Ilconduttore Tv ha vissuto un’emozione unica lo scorso weekend. Suoe la fidanzata Carla si sono sposati. Il noto personaggio televisivo ha condiviso la gioia di quel: ha scritto un messaggio per i due novelli sposi e ha condiviso delle dolcissimedi queltanto speciale. (Continua dopo le)Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo eliminato: cosa dicono i sondaggiLeggi anche: “Mi faranno uscire.”, lo sfogo di Zeudi dopo i fatti gravi nella casa “Grande fratello”Ezio Greggio, ilsi è: ledel matrimonioÈ un periodo pieno di gioia per Ezio Greggio, che nei giorni scorsi ha vissuto un’emozione unica: ilsi è. Su Instagram, il conduttore di Striscia la Notizia ha condiviso la gioia per le nozze delcon la compagna Carla Ballerio.