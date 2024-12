Ilfattoquotidiano.it - “È il mio compleanno, vivo da solo e la mia ragazza mi ha lasciato due giorni fa”: la pizzeria gli fa una sorpresa inaspettata nello scontrino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una delusione d’amore non è mai facile da digerire, soprattutto in giovane età, quando magari quella storia appena conclusa era la prima e si pensava potesse durare per sempre. Per fortuna, però, qualche volta ci si può imbattere in persone empatiche che sanno offrire consolazione quando l’umore non è esattamente alle stelle. È quel che è successo a un ragazzo che si è visto fare unadallanella quale aveva ordinato la cena.UNA RICHIESTA SPECIALE PER IL– Il protagonista di questa storia ha poco più di 20 anni e, a quanto pare, nessuno con cui festeggiare ildopo essere statodalla fidanzata. Per questo decide di ordinare la pizza avanzando una richiesta speciale. Quel che trova insieme alla sua cena lo lascia piacevolmente di stucco.“Oggi compio 23 anni, ma sono giù di morale: duefa la miami ha” fa presente il giovane alla