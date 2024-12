Quotidiano.net - Cimolai spa: crescita del 20% nei ricavi 2024 e Ebitda oltre 30 milioni

Il cda dispa ha esaminato i dati di prechiusura dell'esercizioe approvato il budget per il 2025. I dati finanziari - informa la società - "registrano ottime performance dei principali indicatori":350dinel, indel 20% sull'esercizio 2023,i 30di euro, superiore rispetto alle previsioni del Piano, utile netto di circa 13e "posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, decisamente migliore di quanto previsto dal piano concordatario". Positive - spiega- anche le previsioni sui risultati prospettici per il 2025, con stime diallineate alper circa 360superiore ai 30. Il portafoglio ordini, in, si attesta a850, garantisce la copertura dei volumi a budget per il 2025 e circa il 65% del 2026.