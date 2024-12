Ilfattoquotidiano.it - Alpine A290, l’ad di Renault Italia Fusilli: “Sportiva che esalta la guida a emissioni zero”

La crescita di, il marchio sportivo e alto di gamma del gruppo, è legata all’elettrico. Antonino Labate, il managerno chiamato dal Ceo della Losanga Luca de Meo per supportare l’espansione della casa di Dieppe, ne aveva chiarito la collocazione: “Saremo a lato dei brand luxury e premium, un segmento che non esiste”. “Oggi – aveva precisato – non c’è niente di simile alleche stanno arrivando”. La visione internazionale di Labate va interpretata a livello “locale”: inla responsabilità è in capo a Raffaele, numero uno del gruppo transalpino nel Belpaese. “Quello che sta vivendoè un momento speciale – chiarisce – perché sta entrando letteralmente in una nuova era, quella della sportività elettrica”.ha sempre parlato di un “Dream Garage”.