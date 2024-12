Zonawrestling.net - AEW: Possibili novità a livello di produzione con il debutto su HBO Max

La AEW, così come la WWE con l’approdo di Raw su Netflix, si appresta a sbarcare nello streaming e in particolare sulla piattaforma HBO Max. Dynamite Fight For The Fallen in programma il prossimo 1 gennaio 2025 andrà infatti in onda sia su TBS che sulla piattaforma streaming del gruppo Warner. Ebbene in vista di questanon sono da escludersi anchedi/scenografia.Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful, l’approdo della AEW sulla piattaforma streaming HBO Max a partire da Dynamite Fight For The Fallen potrebbe portare dellee cambiamento adidegli show della federazione di Tony Khan. Al momento non è chiaro in cosa questi cambiamenti possano consistere, ma la sensazione è che all’interno della AEW sia stiano facendo valutazione in questo senso.