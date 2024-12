Quifinanza.it - Via al concorso per segretario comunale del 2024, nel bando le prove e le materie d’esame

Manca poco alla chiusura delle iscrizioni alper segretari comunali, anno. Leservono a selezionare i 441 borsisti che frequenteranno il corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione per l’iscrizione di 340 candidati all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.Ilè suddiviso in quattro:una prova preselettiva;duescritte;una prova orale.Vediamo cosa bisogna studiare e quali sono le indicazioni presenti nel.Requisiti per la partecipazione alI requisiti per l’ammissione alper diventaresono:la cittadinanza italiana;la maggiore età;il godimento dei diritti civili e politici;l’idoneità fisica all’impiego – con eventuale visita medica disposta per i vincitori.Non sono ammessi, come nel caso di tutti i concorsi pubblici, candidati esclusi dall’elettorato, destituiti, dispensati o licenziati da un impiego nella Pubblica Amministrazione o con condanne.