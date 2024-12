Secoloditalia.it - Vasco Rossi si lagna: per una canna ci levano la patente. Salvini: dillo ai genitori delle vittime stradali

“Ho visto cheha polemizzato. Io ho visto molti suoi concerti, mi piace molto come cantante. Lui è contrariato perché dice che se uno usa alcune droghe e poi si mette al volante rischia qualcosa. Ebbene, io invitonon a confrontarsi con la politica o con me, ma a farsi due chiacchiere con i troppiche hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida avendo utilizzandodroghe”. Matteoin videocollegamento ad Atreju da Milano, torna a riferirsi – dopo averlo fatto a margine del Congresso della Lega Lombarda – alle polemiche del cantante sulle norme del nuovo codice della strada.“Non si scherza, non si ride e non si fa polemica quando c’è in ballo vita dei nostri figli. Questo governo ha le idee chiare – ha continuato il ministro dei Trasporti – siamo liberali, libertari, ognuno nella vita fa quello che vuole ma ogni tipo di droga è morte.