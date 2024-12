Sport.quotidiano.net - Varese-Milano sul filo. Grandi ex e tifosi in rivolta. Quanto vale questo derby

di Alessandro Luigi Maggi e Sandro Pugliese Uncon punti pesanti in palio, quello di oggi pomeriggio alle 17 tra. "Non sono qui per perdere", ha dichiarato Luis Scola, nel pieno della contestazione che oggi priverà la curva degli Arditi, in un confronto privo di sorrisi dal lontano 2018. La tensione è altissima, la squadra ai minimi termini storici per umori e condizione, anche se una settimana di lavoro per Keifer Sykes promette passi in avanti rispetto allo “zero“ dell’ultima giornata. Difficile immaginarsi un cambio di passo immediato, anche perchè è lo stesso Scola a tenere aperto ogni scenario. In primo luogo, la posizione di Herman Mandole: "Non è nei nostri obiettivi cambiare, ma di fronte alle difficoltà, e a patto che il cambio migliori effettivamente la squadra, siamo sempre disposti a cambiare qualcosa, come già fatto quest’anno prendendo tre giocatori o passando dal 5+5 al 6+6".