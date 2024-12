Ilfattoquotidiano.it - Sofia Goggia torna dopo 10 mesi dall’infortunio e sale subito sul podio: seconda in Coppa del Mondo a Beaver Creek

10sulcon il secondo posto nella discesa dideldi sabato ala frattura di tibia e malleolo, l’azzurra èta sulla neve fermando il cronometro a 1.32.54 in una delle gare più difficili della stagione. La vittoria è andata alla 32enne austriaca Cornelia Hütter che ha chiuso con il tempo di 1.32.38, confermando il suo primatoaver vinto ladi discesa libera lo scorso anno. Alle sue spalle, in terza posizione, è giunta la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha fermato il tempo a 1.32.72. Lara Gut-Behrami, attuale detentrice delladele rivale storica di, ha tentato fino alla fine di superare l’azzurra ma non c’è riuscita.Nonostante una piccola sbavatura nel finale,ha esultatoaver tagliato il traguardo: “È stata una gara buona, non eccelsa”, ha dichiarato la campionessa bergamasca.