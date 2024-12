Sport.periodicodaily.com - Serie A, Napoli in rimonta: battuta l’Udinese 3-1 al Bluenergy Stadium

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Ilvince incontro, imponendosi per 3-1 nella 16ª giornata diA, aldi Udine. Dopo il vantaggio iniziale dei friulani con Florian Thauvin al 22?, gli azzurri ribaltano il match nella ripresa grazie ai gol di Romelu Lukaku al 50?, a un’autorete di Giannetti al 76? e alla rete di Anguissa all’81’.Classifica e statisticheCon questa vittoria, ilconsolida il secondo posto in classifica con 35 punti, riducendo a 2 lunghezze il distacco dalla capolista Atalanta., invece, rimane a quota 20 punti, occupando la nona posizione.Sintesi del matchPrimo tempo: Dopo una fase iniziale equilibrata, i padroni di casa passano in vantaggio al 22? grazie a Thauvin, che sfrutta un’azione ben orchestrata dai bianconeri. Ilfatica a trovare spazi e chiude il primo tempo in svantaggio.