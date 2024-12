Ilrestodelcarlino.it - Ripascimenti, stop al traffico sul lungomare

Ripascimento a Marina, stavolta dovremmo esserci. Il responsabile del procedimento per la Regione Marche David Piccinini ha firmato il "decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico". Le ruspe potrebbero entrare in azione subito dopo le festività natalizie e richiederanno la chiusura totale aldi oltre un chilometro di. "Con la firma di questo decreto – spiega il sindaco Maurizio Grilli - di fatto la palla passa in mano al provveditorato e quindi all’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Questo significa che i tempi di inizio lavori dovrebbero essere imminenti, probabilmente i primissimi giorni di gennaio. Noi come Comune daremo un supporto e regolamenteremo la viabilità sul, in base alle esigenze dell’impresa e del provveditorato.