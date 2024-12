Secoloditalia.it - Perché scoppiano i conflitti? Dalla guerra del Peloponneso all’Ucraina la lezione resta quella di Tucidite

le guerre? Il primo a dare una risposta a questa domanda, fu lo storico ateniese Tucidide, nel V secolo a.C. Quando il potere è conteso tra due rivali – spiega lo storico – lo scontro armato è inevitabile. Per Tucidide la ragione dellasta in questo, nel fatto che a un certo punto una potenza ha paura della forza espansiva dell’altra, temendo che il proprio sistema di vita possa essere danneggiato dall’estendersi di quello della rivale. Questa analisi, messa nero su bianco duemila e cinquecento anni prima di Cristo, può aiutare a comprendere le ragioni deiin genere e perfino quelli che oggi affliggono il mondo, dal Medio Oriente. In sostanza si tratta sempre di uno scontro a due. Per questo l’ateniese non avrebbe avuto dubbi, in quanto il motivo riguarda la supremazia, contesa, tra due potenze.