Ilgiorno.it - Pavia, lite tra giovani fuori dalla discoteca: 21enne portato in ospedale

, 15 dicembre 2024 - Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso nella notte in via Piermarini, alla periferia Nord di, nella zona della Vigentina. Le sue condizioni per fortuna non sono risultate particolarmente gravi, ma è stato comunque trascon l'ambulanza della Croce Rossa diin codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, intervenuti poco dopo le 3 di oggi, domenica 15 dicembre, sul posto è intervenuta anche la polizia: gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire l'accaduto e individuare le eventuali responsabilità. Se la prognosi del ferito verrà confermata lieve, per l'ipotesi di reato di lesioni personali la polizia potrà procedere a seguito di querela di parte, se verrà sportavittima. Si sarebbe comunque trattato delle conseguenze di unatrache si trova proprio in via Piermarini.