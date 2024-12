Oasport.it - Nuoto, D’Ambrosio e Ragaini mancano l’approdo nella finale mondiale dei 200 sl in vasca corta

Niente da fare per Carlose Alessandronelle batterie dei 200 stile libero uomini, nell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2024 diina Budapest (Ungheria).piscina da 25 metri della Duna Arena, gli azzurri erano chiamati a un impegno molto complicato. La specialità richiedeva un livello molto alto e bisognava fare decisamente meglio del proprio personale per provare a entrare in.Ci ha provatoche con il suo crono di 1:43.25 (13°) ha tolto quattro decimi al suo personal-best, ma sarebbe stato necessario abbattere il muro dell’1:43 per essere negli otto. Un tempo che si poteva anche prefigurare nell’ottica di una conferma di quanto buono fatto vedere dall’azzurro4×200 sl di bronzo dell’altro giorno, dove in frazione lanciata si era espresso sul passo dell’1:41.