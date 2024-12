Anteprima24.it - Non solo Campania: nuovi raid su Gaza, a Natale 16 milioni di presenze

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSANTALUCIA (ANM), ‘LA RIFORMA UNO STRAPPO ALLA COSTITUZIONE’ ‘ADESSO L’ASSOCIAZIONE DEVE PRATICARE UNA UNITÀ REALE’La riforma della giustizia è “uno strappo e non ad una nuova trama del tessuto costituzionale. Si chiude un’epoca e se ne apre un’altra, ma in senso decisamente regressivo”. Lo afferma il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, nel corso della sua relazione all’assemblea generale straordinaria del sindacato delle toghe. “L’Associazione deve praticare una unità reale, per essere all’altezza di tempi in cui si rischia di dare avvio alla stagione del declino”ANKARA, ‘PRONTI AD AIUTI MILITARI AL NUOVO GOVERNO IN SIRIA’ AL-JOLANI: ‘I CURDI SARANNO PARTE INTEGRANTE DELLO STATO’La Turchia è pronta a fornire aiuti militari alle nuove autorità siriane. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Ankara, Yasar Guler.