Ilrestodelcarlino.it - "Noi rimasti soli senza alcun aiuto"

Carla Teodori è proprietaria dell’azienda agraria "La Camillona" di Castelfidardo, al confine con Osimo Stazione. "In 32 anni che ci troviamo qui non abbiamo mai assistito a una situazione così. Di alluvioni ne abbiamo vissute diverse ma ci hanno toccato marginalmente perché ci troviamo in alto ma stavolta è venuta giù la collina. Ho temuto davvero per i miei cavalli – racconta -. A oggi abbiamo ripristinato le strutture, gli allagamenti delle scuderie il fondo del maneggio, la strada, le recinzioni ma ovviamente abbiamo potuto contare solo sulle nostre forze, non abbiamo ricevuto l’di nessuno. Abbiamo poi fatto fare una perizia da parte di un ingegnere, inviata al Comune a suo tempo come era stato richiesto, ma non abbiamo neanche ricevuto una risposta, figurarsi dei fondi. Istituzioni quindi del tutto assenti".