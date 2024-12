Metropolitanmagazine.it - Memo Paris e Groupe GM lanciano una collab per fragranze dedicate agli hotel di lusso

GM e: due brand dedicati all’hospitality e alle accomodation diorano per un nuovo prodotto esclusivo. Il primo è dedito ai prodotti di cortesia. Mentre il secondo, fondato nel 2007 dai coniugi Clara Molloy, poetessa parigino-catalana, e John Molloy, sportivo e “giramondo” irlandese, si occupa diluxury. Ora, insieme, avviano unadedicata a un profumo di alta qualità che si inserirà neglipiù belli e lussuosi del mondo.GM einsieme per una fraganza luxury dedicataIl packaging delle nuove proposte, nei toni del nero e dell’oro, è impreziosito da un motivo geometrico raffigurante cavalli selvaggi al galoppo. La linea contiene fino al 98% di ingredienti di origine naturale e comprende prodotti in tubetto da 40 ml di origine vegetale con tappi in plastica riciclata, oltre a una saponetta da 30 g certificata RSPO.