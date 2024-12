Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 1-3, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: i brasiliani vincono il quinto titolo iridato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Sono 39 gli errori dicontro i 18 del.20.53 Tanti errori da parte diche non è riuscita ad esprimere la propria miglior pallavolo. La squadra di Soli ha toccato poco a muro ed è stata imprecisa in difesa, specialmente nella copertura sui molteplici pallonetti giocati dai.20.51 Per la quinta volta nella storia ilvince ilper, il primo dal 2021. Idiventano così la squadra più titolata proprio insieme all’Itas Trentino.20.49sul tetto del mondo!! Si spegne in rete il servizio di Michieletto e con esso le speranze dell’Itas Trentino.22-24 Grande servizio di Michieletto che costringe ilad una free ball su cui Acquarone gioca il primo tempo per Bartha.