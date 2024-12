Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: la Francia cala il bis, Norvegia nuovamente battuta. Italia settima

LADELLAFEMMINILE DIDALLE 11.3015.41a 3'18" dalla testa: il distacco è ampio, il risultato non è da scartare.15.40 Attendiamo l'arrivo di Giacomel, il quale ha superato il finnico Invenius per laposizione.15.40 Terza la Svezia, quarta la Slovenia che replica il risultato conseguito dalle donne in mattinata. Quinta la Germania.15.39 Samuelsson ha seminato Planko e Nawrath e concluderà in terza posizione questa gara.15.38 VINCE LAAAA! Secondo successo consecutivo nel format per i transalpini,lache deve accontentarsidella piazza d'onore dopo la prova di Kontiolahti.15.38 Jacquelin è nel rettilineo finale ed è pronto per festeggiare insieme ai suoi compagni.