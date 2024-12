L’Italia ha il più alto tasso di motorizzazione dell’Ue, il record a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2023,ha il piùdi: 694 autovetture per 1.000 abitanti (571 la media Ue). Ilcontinua a crescere in media, dell’1,3% l’anno dal 2018, molto più che nelle altre maggiori economie dell’Unione (Germania +0,7%, Spagna +0,4%, Francia +0,3%). E’ quanto emerge dalla statistica Today dell’Istat sul parco veicolare del 2023. Tassi diin aumento, per il secondo anno consecutivo, in tutti i capoluoghi metropolitani, alcuni dei quali avevano registrato una flessione di questo indicatore fra il 2018 e il 2021. Fra le grandi città superano la media nazionale Catania (815 autovetture/1.000 ab.), Reggio di Calabria e Cagliari (oltre 700). Nel 2023, il numero di veicoli a combustibili fossili pro capite (nel set degli indicatori ONU per il cambiamento climatico) continua ad aumentare a livello nazionale (da 0,873 del 2022 a 0,878), ma è quasi fermo nelle città (da 0,822 a 0,823 nell’insieme dei comuni capoluogo), grazie soprattutto alla diffusione, dal 2020 in poi, dei veicoli ibridi.