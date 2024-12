Lanazione.it - La Pisaniana Artigianato tra talenti e sfide

Massa Carrara e Lunigiana, un’unica terra di Toscana, nel nome dell’: questo il titolo e il tema centrale della puntata de “La” in onda stasera alle 21 su 50Canale. L’, l’impresa e il territorio si raccontano nella trasmissione prodotta da Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei e condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi. Lo scenario ideale di questo salotto televisivo che da più di dieci anni è itinerante in tutta la Toscana, stavolta è lo Studio d’Arte e Scultura Monfroni a Carrara, tra sculture e opere marmoree. Ad intervenire sulle varie questioni saranno: Marco Granelli, presidente nazionale ConfImprese (appena rieletto per un altro quadriennio); Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Andrea Barabotti, deputato della Lega Salvini Premier; Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest; Sergio Chericoni, presidente ConfImprese Massa Carrara Lunigiana; Roberto Valettini, sindaco di Aulla.