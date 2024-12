Ilnapolista.it - Il City pensa a Pogba, Guardiola è un suo ammiratore ma lui è restio a tornare in Inghilterra (The Indipendent)

Secondo quanto riporta The, il Manchesterha sondato la possibilità di ingaggiare Paul, ex centrocampista della Juventus. La sua squalifica per doping termina a marzo ma nei piani disarebbe un buon sostituto di Rodri. Il francese però non è sicuro di volerin.Leggi anche:: diversi club lo corteggiano, ma nessuno affonda il colpo. Mls e Arabia in pole (L’Equipe)a Manchester, spondaScrive The:“Il Manchesterha sondato Paulsu un possibile trasferimento al suo ritorno al calcio a marzo. Si ritiene che il giocatore stesso sia riluttante aa Manchester, tuttavia, a causa della sua esperienza lì con i rivali locali dello United. Di recente,ha visto la squalifica di quattro anni per alti livelli di testosterone ridotta a 18 mesi , il che significa che potrà giocare di nuovo a marzo“.