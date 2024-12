Oasport.it - Golf: Patty Tavatanakit e Jake Knapp vincono il Grant Thornton Invitational 2024

L’ultimo evento facente parte del calendario del PGA Tour nelva a concludersi al TiburonClub di Naples, in Florida. A conquistare il successo nel, torneo a coppie miste che è una sostanziale rarità, se non unicità, a questi livelli, sono, in un duo a tinte thailandesi e americane. Per i due score totale di -27 dopo aver girato in -7 nella terza giornata, disputata secondo un particolare modello di fourball: ognuno gioca la prima palla, poi ci si scambia detta palla a ogni colpo.Seconda posizione ancora in quota parzialmente thailandese, con Jeeno Thitikul e il sudcoreano Tom Kim che chiudono a -26 senza completare il recupero. Recupero che, va pur detto, quasi riesce un po’ a tante coppie, tant’è che il risultato è in bilico fin quasi all’ultimo assolo del duo leader.