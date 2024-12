Ilfattoquotidiano.it - “Dai servizi per le famiglie straniere agli affitti bassi: così in Europa attirano i talenti. E la ricchezza della ricerca italiana finisce altrove”

Le regioni d’Italia non sono 20, ma 21. Perché quella che sta crescendo vertiginosamente si trova all’estero: è composta da giovani, imprenditori, studenti etori che hanno deciso di lasciare il proprio Paese in cerca di opportunità professionali e migliori prospettive di vita. “In molti, incluso buona parteclasse dirigente, o non vedono il problema o lo evitano” spiega Alessandro Foti, biologo italiano 37enne originario di Milazzo, in Sicilia, che oggi lavora in Germania, al Max Planck Institute, che si è formato in Italia e Germania e che ha pubblicato Stai fuori! Come il Belpaese spinge i giovani ad andare via (Dedalo edizioni), saggio dedicato proprio al temafuga di cervelli. I connazionali residenti fuori dall’Italia sono quasi sei milioni, il 10%popolazione