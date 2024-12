Cinemaserietv.it - Come finisce il film A Civil Action: una sconfitta personale e professionale

Ilsi conclude con una nota amara per l’avvocato Jan Schlichtmann e i residenti di Woburn. Dopo un lungo processo contro le aziende Beatrice Foods e W.R. Grace, il verdetto del tribunale assolve Beatrice e costringe Jan a raggiungere un accordo insoddisfacente con Grace, che copre a malapena le spese legali. La battaglia legale lascia Jan e il suo studio in rovina: i suoi partner abbandonano la causa, il team si scioglie e Jan è costretto a dichiarare bancarotta. Il caso, che sembrava avere il potenziale per essere una grande vittoria morale e legale, si trasforma in una.Il, basato su una storia vera, segue l’evoluzione di Jan, un avvocato inizialmente motivato dal profitto e dalla fama, cheper trasformarsi in un uomo consumato dall’ossessione per la giustizia.