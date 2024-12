Ilrestodelcarlino.it - "Cnh e crisi, il sindaco non convoca la riunione"

Preoccupa anche in città la situazione occupazionale con la New Holland (Cnhi) fabbrica che da’ lavoro a 900 persone e che continua a utilizzare in maniera massiccia la cassa integrazione. A oggi non ci sono in vista altri esuberi ma è stata prorogata anche per l’anno prossimo la cassa integrazione straordinaria. E visto il calo produttivo le ferie natalizie si allungano: in fabbrica l’ultimo giorno di lavoro sarà venerdì prossimo per riaprire il 13 gennaio. Tre settimane di chiusura. Interviene sul tema la consigliera comunale di JesiAmo Maria Luisa Quaglieri: "Il 19 novembre ho chiesto allazione della ‘Consulta per le attività produttive, l’occupazione e il lavoro’ per trattare e discutere alcune importanti tematiche come la Cnhi– commercio al dettaglio e reindustrializzazione dell’ex Caterpillar oggi Imr.