Ilrestodelcarlino.it - Nuovi consiglieri regionali del Forlivese si insediano nell'assemblea legislativa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Erano emozionati i tredelalla loro prima seduta, quella di insediamento, dell’. Due di maggioranza, i dem Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, e uno di opposizione, Luca Pestelli di Fratelli d’Italia. Della pattuglia provinciale fa parte anche Francesca Lucchi sempre per il Pd, che d’altronde, sui 50 seggi disponibili ne occupa 27 a seguito delle elezioni tenutesi lo scorso novembre. Come succede nei primi giorni di scuola, "ci si è seduti vicini e un po’ dove volevamo" affermano Valbonesi e Ancarani, "anche con gli altri romagnoli". Naturalmente Pestelli ha preso posto nei banchi riservati all’opposizione "in un gruppo che conta 11, a fronte dei 3 di cinque anni fa", sottolinea il 38enne, che di quel gruppo è il più giovane.