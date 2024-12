Nel 2025 un mese di vacanze con 7 giorni di ferie | tutti i ponti del prossimo anno e come sfruttarli al meglio

Leggi su Open.online

Ilsi preannuncia unparticolarmente favorevole per i vacanzieri italiani, grazie a un calendario ricco difestivi. Infatti, rispetto al 2024, l’offrirà offre quattro opportunità in più per piccolee weekend fuori porta più lunghi del solito e con un po’ di creatività si possono ricavare due settimane piene in primavera. La Cna turismo e commercio stima che la disposizione delle date fungerà da stimolo per il turismo, con oltre 12 milioni di italiani che approfitterdi questi periodi per viaggiare, generando un totale di circa 45 milioni di pernottamenti distribuiti lungo l’. La durata media dei sogsarà di tre o quattro notti per ogni vacanza. L’impatto economico sarà significativo. Tra sistemazioni alberghiere, alloggi, ristorazione, trasporti, cultura ed esperienze, è previsto un introito di 9 miliardi per il settore turistico.