Lindsey Vonn torna in Coppa del Mondo a 40 anni

AGI - La grande sciatrice statunitensefarà il suo ritorno indela St. Moritz la prossima settimana, quasi seidopo essersi ritirata dallo sport. La 40enne ex campionessa olimpica e mondiale ha detto di aver deciso dire a sciare dopo che un intervento al ginocchio destro ad aprile l'aveva lasciata vivere "senza dolore" per la prima volta dopo, che sarà precursore prima delladeldi discesa libera e super-G di questo fine settimana a Beaver Creek, ha citato la superstar olimpica della ginnastica statunitense Simone Biles come esempio di un'atleta che èta con successo a questo sport in età relativamente avanzata. "Penso che Simone Biles sia un esempio perfetto di ciò che si può fare in età avanzata, e non è nemmeno vecchia", ha detto