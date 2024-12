Secoloditalia.it - La brutta caduta di stile di Elly Schlein: “Ad Atreju c’è il nulla”. Berlinguer non l’avrebbe mai detto

Parole rozze, non degne di una leader del più importante partito di opposizione, erede della tradizione comunista di Enrico, un leader rispettoso dell’avversario e delle “feste di piazza” fatte dal nemico politico. Ma i tempi sono cambiati, come i leader, come lo. “Da voi addilaga il”, haoggiaprendo i lavori dell’assemblea nazionale del Pd. Il. Unadicontro una parte degli italiani e degli elettori che condivide le idee della destra, di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. La prima, vera, gaffe della segretaria del Pd, forse “rancorosa” per il grande spazio avuto sui media, in questi giorni, dalla festa di, alla quale lei si è sottratta.“Io le invettive non le lancio contro nessuno, non mi piace scagliare anatemi, gli anatemi sono espressioni di fanatismo e v’è troppo fanatismo nel mondo“, dissea Oriana Fallaci, nel 1980.