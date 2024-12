Agi.it - Il Milan festeggia 125 anni. San Siro si prepara alle celebrazioni

AGI - Un ricco programma di, fra attività e iniziative che renderanno protagonisti i tifosi rossoneri e il tutto il pubblico di San. Domani, in occasione della sfida contro il Genoa, ilfesteggerà i suoi 125. La serata prederà il viaore 19:45, con la speciale cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame. Eletti dai tifosi rossoneri con una votazione dedicata, Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si uniranno al vice presidente onorario Franco Baresi - primo membro ufficiale della Hall of Fame - nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera. Sansarà poi teatro di un'emozionante sequenza di eventi che coinvolgerà l'intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato dall'inconfondibile voce del famoso attore e doppiatore italiano Luca Ward.