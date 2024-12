Quotidiano.net - Good Bye Wolfgang Becker: la caduta del Muro in commedia

Il regista tedesco, noto soprattutto per il filmBye, Lenin!, è morto giovedì 12 dicembre a Berlino al 70 anni dopo una grave malattia.Bye, Lenin! è stato presentato in concorso alla Berlinale ed è diventato il film tedesco di maggior successo dell’anno nel 2003 con oltre sei milioni di spettatori. Il film, apprezzato anche a livello internazionale, è stato venduto in oltre 60 Paesi e ha ricevuto innumerevoli premi, tra cui sei European Film Awards e un César. Il film racconta la storia di una donna convintamente comunista della Germania socialista che entra in coma il 7 ottobre del 1989, poche settimane prima delladeldi Berlino. Al suo risveglio, otto mesi dopo, il figlio Alex per non provocarle uno shock che la ucciderebbe, anziché annunciare che ilè crollato trasforma l’appartamento di famiglia in una specie di museo socialista per indurla a credere che nulla sia cambiato.