Sport.quotidiano.net - Genoa-Milan, Fonseca: “Dobbiamo essere all'altezza della nostra storia”

o, 14 dicembre 2024 - "Sarebbe stato facile parlare solovittoria con la Stella Rossa nel dopo gara, o dei quattro successi di fila in Champions. Ma domani ilcompie 125 anni eall'di questa. E per me non era stato così. Con quell'atteggiamento non possiamo esserlo". Cosìalla vigiliapartita col, domani a San Siro alle 21. Il tecnico riallaccia il filo con la "sparata" di mercoledì sera: "Ho già detto alla squadra quello che penso, come faccio sempre. Ho già parlato con i giocatori con cui volevo parlare. Theo Hernandez? Non aggiungo nulla a ciò ho appena detto". Ancora sui giorni movimentati: "In spogliatoio tutti avevano la stessa sensazione ed è il primo step per cambiare. Il problema è nell'atteggiamento. Mi sono informato: era così anche nella parte finale dell'anno scorso, quando non c'ero.