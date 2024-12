Ilgiorno.it - Furti e spaccio: le zone calde di Saronno della città passate al setaccio dei carabinieri

(Varese), 14 dicembre 2024 –Compagnia di, coi rinforzi arrivati da Varese, in campo per un’operazione di controllo straordinario del territorio condotta nella notte tra venerdì e sabato. L’iniziativa – fanno da sapere dal comando saronnese – è stata finalizzata in particolare alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, in particolare deinelle abitazioni. Fari accesi anche sullodi droga. Sono stati coinvolti più militari suddivisi in sei pattuglie che hanno presidiato il territorio cittadino focalizzandosi sullepiù a rischio quali le stazioni ferroviarie dicentrale eSud, nonché il centro storico. Le attività hanno incluso controlli mirati lungo le principali arterie stradali, ispezioni e verifiche nei luoghi frequentati da soggetti dediti all’uso di stanze stupefacenti o all’abuso di alcool.