Corea del Sud il presidente Yoon sotto impeachment Mi faccio da parte basta politica di scontro

Seul, 14 dicembre 2024 – Ildelladel SudSuk Yeol è stato messodai parlamentari per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre. Su 300 deputati, 204 hanno votato per mettere in stato di accusa il, indagato per vari reati tra cui insurrezione e tradimento, mentre 85 hanno votato contro. Tre parlamentari si sono astenuti e otto voti sono stati annullati. Oraverrà immediatamente sospeso dall’incarico e il primo ministro diventeràad interim. Con l’diSuk.yeol, ladel Sud, per la seconda volta nella sua storia, vede unin carica finireaccusa, dopo Park Geun-hye nel 2016, avviandosi verso un periodo di incertezzae amministrativa: in entrambi i casi si è trattato di un esponente del fronte conservatore.