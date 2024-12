Lapresse.it - Corea del Sud, il Parlamento approva l’impeachment del presidente Yoon

Ildelladel Sud ha votato per mettere sotto accusa ilSuk Yeol per la sua dichiarazione di legge marziale. L’Assemblea nazionale hato la mozione con una votazione di 204-85.I poteri e i doveri presidenziali disaranno sospesi dopo che le copie di un documento sulsaranno state consegnate a lui e alla Corte costituzionale. La Corte ha fino a 180 giorni per decidere se destituiredalla carica dio ripristinarne i poteri. Se viene estromesso dall’incarico, entro 60 giorni dovranno essere tenute elezioni nazionali per scegliere il suo successore. È stata la seconda votazione dell’Assemblea nazionale sulla mozione di impeachment di. Sabato scorso,è sopravvissuto a un voto di impeachment dopo che la maggior parte dei legislatori del partito al governo ha boicottato il voto in aula.