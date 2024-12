Tvplay.it - Colpo di scena Napoli, lo hanno fatto fuori: la decisione è ‘quasi’ ufficiale

Ladi Antonio Conte apre a inevitabili considerazioni sul mercato: il calciatore è al passo d’addio?Ilè chiamato a ripartire dopo il doppio ko contro la Lazio. Nel giro di tre giorni gli uomini di Antonio Conte sono prima stati eliminati dalla Coppa Italia e poiperso il primato in classifica. Tutto per colpa della Lazio di Baroni che prima vince all’Olimpico il match valido per la coppa nazionale e poi sbanca, in un match a dire il vero equilibrato, il Maradona con una rete nel finale. Uno stop che, per quanto comunque avvenuto contro una delle squadre più in forma del nostro campionato, impone agli azzurri di tornare al successo a partire dal match contro l’Udinese.di, lo: la(LaPresse) TvPlay.itL’insidiosa trasferta in Friuli, in una partita che storicamente non è mai stata facile per il, Conte la dovrà affrontare con la pesante assenza di Kvaratskhelia.