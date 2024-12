Iltempo.it - Clerici con The Voice Kids va come un treno. De Martino di nuovo oltre il 28%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, venerdì 13 dicembre 2024, hanno visto, in prima serata su Rai1, la semifinale della terza edizione di Thecondotto da Antonella, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, conquistare una media di 3.545.000 spettatori pari al 22.6% di share, in lieve calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 ilappuntamento con Il Patriarca con Claudio Amendola e Antonia Liskova sigla una media di 2.198.000 individui all'ascolto pari al 13.0%, stabile rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, il film Blackout Love con Anna Foglietta, segna il 3.1% pari a 552.000 spettatori. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha siglato una media di 594.000 spettatori pari al 3.7% di share (presentazione: 2.5% - 491.000), in crescita rispetto alla settimana scorsa.