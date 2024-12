Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Werner e Güler possono arrivare già a gennaio

si avvicina e ildelladiventa sempre più caldo. Gli obiettivi dei bianconeri sono ancora due: un difensore, meglio se capace di giocare sia da centrale al posto di Bremer sia sull’out mancino per sopperire all’assenza di Cabal, e un attaccante, così da offrire a Vlahovi? un’alternativa concreta. Ed è proprio su quest’ultimo punto che Giuntoli si starebbe concentrando nelle ultimissime ore. Stando a quanto riportato danews24.com ed El Chiringuito, infatti, il Managing Director Football starebbe valutando due ipotesi importanti. La prima vedrebbe il talentino turco del Real, Arda, in prestito a, mentre la seconda accosterebbe Timoalla Vecchia Signora, ma resta da capire la formula., Ardanon è impossibile: ci sono margini di trattativa con i BlancosClasse 2005, turco, centrocampista o trequartista che vede molto bene la porta, Ardaè stato acquistato dal Madrid per 20 milioni di euro dal Fenerbahçe, ma in una stagione e mezzo alla Casa Blanca è sceso in campo solamente 30 volte fra campionato e coppe, 18 quest’anno, ma quasi mai da titolare.