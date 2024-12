Inter-news.it - Acerbi fermo ai box, l’Inter cerca alternative. Una è in casa!

La situazione di Francescocontinua a preoccupare inInter, con i numerosi problemi fisici del difensore che lo terranno fuori anche per la gara di lunedì contro la Lazio. Con il solo Stefan de Vrij per il centro della difesa, servono. Una, per Simone Inzaghi, è già inSI– Prima l’infortunio nella gara contro la Roma. Poi il rientro soltanto per la gara contro il Napoli – con una prestazione superlativa e la grande capacità nell’annullare totalmente Romelu Lukaku – e infine l’infortunio nei primi dieci minuti della gara seguente, contro l’Hellas Verona. Poi le voci su un possibile recupero, fino alla ricaduta che lo terrà fuori anche per la partita di lunedì contro la Lazio. La stagione di Francesconon è iniziata nel migliore dei modi e le sue condizioni fisiche preoccupanoe Simone Inzaghi.