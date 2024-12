Top-games.it - 5 PERSONAGGI Anime FORTISSIMI oltre ogni immaginazione

, ma così forti da essere in grado di annientare galassie, cancellare realtà e soprattutto assolutamente indistruttibili. Per correttezza, andremo a scegliere un soloo per saga citata, poiché altrimenti ci fermeremmo a Dragon Ball e voi leggereste una top dei cinquepiù forti di quell’universo.Le scelte per le posizioni vanno dalla effettiva forza fisica delo, alle sue capacità speciali fino ai suoi poteri latenti, quindi se siete dei veterani del mondo, aspettatevi delle sorprese per quanto riguarda alcuni. Cosa stiamo aspettando dunque, lanciamoci insieme in questa nuova classifica dei 5più forti mai visti.Quinto posto tra i 5per Cid KagenouSe non avete mai sentito la frase “I AM ATOMIC”, beh siete molto fortunati.