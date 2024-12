Quotidiano.net - Unicredit deposita in Consob documento offerta Banco Bpm

Leggi su Quotidiano.net

hato allail prospetto relativo all'pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie diBpm. Lo si legge in una nota. La banca ha provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni, le istanze e le pre-notifiche per le autorizzazioni richieste per l'. "Riteniamo che la nostraagli azionisti di Bpm sia congrua, in quanto portante un premio pari a circa il 15-20% rispetto al prezzo dell'azione Bpm prima che fosse influenzato positivamente dall'in corso su Anima e da ulteriori speculazioni riguardo a possibili operazioni di M&A".