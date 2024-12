Cinemaserietv.it - Un posto al sole cita Natale in casa Cupiello: la scena con Jimmy e Renato non sfugge agli spettatori

Nella puntata di Unalandata in onda questa sera, c’è stata una piccolazione alla commedia di Eduardo De Filippo,inche molti amano guardare nel periodo delle Feste. La cosa simpatica è che questavede coinvolto(Marzio Onorato) che fu tra i protagonisti diin, nella versione televisiva del ’77!Nellain questione infatti,(Gennaro De Simone) parla a suo nonnodella rescolastica alla quale prenderà parte e gli dice che interpreterà il personaggio di Vittorio Elia, l’amante di Ninuccia. A quel puntogli dice che non sopporta quel personaggio – si tratta di una strizzata d’occhio, perché nella commedia di Eduardo, ai tempi, fu proprio lui ad interpretare Vittorio.in: Vittorio Elia (Marzio Onorato) e Eduardo De Filippo (Luca)Va specificato che quello di Vittorio Elia non è esattamente un personaggio amabile.