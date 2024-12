Metropolitanmagazine.it - Strage di Liegi, ricordando il drammatico attentato del 13 dicembre 2011

Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, ricordiamo il 13delquando Nordine Amrani sparava sulla folla di Place Saint Lambert, uccidendo così 6 persone e ferendone altre 125 provocando la cosiddettadidiilevento del 132021di, fonte wikipedia.org“Un delinquente che per tutta la vita ha avuto problemi con la giustizia, con il tribunale dei minorenni, tribunali minori e corti d’appello”. Così, come riportato da La Repubblica, l’allora procuratore diCedric Visart de Bocarne definì Nordine Amrani, l’re delladidel 13. Quella mattina di tredici anni fa Amrani era stato nuovamente convocato dalla polizia per un’accusa di molestie ma l’uomo non si recò mai in distretto forse perchè, spiegò l’allora ministro degli Interni belga, Joëlle Milquet, “ha creduto che sarebbe stato rispedito in prigione”.