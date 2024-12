Inter-news.it - Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026: Italia in A o I. Le avversarie

Leggi su Inter-news.it

appena terminato a Zurigo. L’, che era testa di serie, è stata sorteggiata nel gruppo A e I. La decisione definitiva dipenderà dal quarto di finale di Nations League con la Germania. Queste ledella Nazionale di Luciano Spalletti.– L’, dopo due esclusioni consecutive per idel 2018 e per quelli del 2022, rispettivamente in Russia e in Qatar, ora dovrà necessariamente raggiungere la prossima edizione della kermesse internazionale che si terrà in tre paesi: USA, Canada e Messico. A Zurigo, la Nazionale di Luciano Spalletti partiva come testa di serie, grazie all’ottimo cammino in Nations League. Al Mondiale si qualificheranno non più 32 squadre, bensì 48.REGOLAMENTO – Le 54 nazionali europee ai nastri di partenza sono state suddivise in 12 gruppi, 6 da cinque squadre e altrettanti da quattro.