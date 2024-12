Si prostituiscono all’interno del finto centro massaggi | scattano i sigilli

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA – Dopo il caso di Arezzoi sigili ad un altroestetico che, in realtà, nascondeva attività di prostituzione. I militari del comando provinciale di Pisa hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip al tribunale di Pisa, su richiesta della locale procura, nei confronti di unutilizzato quale copertura per attivita? sessuali illecite, situatodi un immobile nelle vicinanze della stazione ferroviaria.L’attivita? investigativa posta in essere dai militari del gruppo di Pisa ha consentito di raccogliere indizi per ritenere chedi talebenessere venissero proposte ed effettuate, durante le sedute, prestazioni sessuali in cambio di denaro, sotto la direzione di un 48enne pisano.del locale, ben organizzato e strutturato, operavano due giovani cittadine di nazionalita? cinese, completamente assunte in nero, una delle quali e? risultata, altresi?, irregolare sul territorio nazionale, poiche? priva del permesso di soggiorno.