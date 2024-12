Lettera43.it - Sciopero 13 dicembre, chi è coinvolto e le fasce garantite

Iniziato nella serata di giovedì 12, si prolungherà per tutto venerdì 132024 loche coinvolge i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L’agitazione, inizialmente precettata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è stata autorizzato dal Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso del sindacato Usb. L’astensione sarà valida dalle ore 21 di giovedì 12fino alle ore 21 di venerdì 13. Trenitalia garantirà i treni regionali nelleorarie 6-9 e 18-21 e ha pubblicato una lista delle corse a lunga percorrenza. È possibile ottenere un rimborso per i treni non usufruiti o riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti.I treni garantiti di Italo e TrenordAnche Italo ha reso nota la lista dei treni garantiti durante l’agitazione, mentre Trenord ha comunicato che la fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 9 e in quella tra le 18 e le 21 viaggeranno i treni presenti nella lista delle corse