Lettera43.it - Scacchi, chi è il più giovane campione del mondo di sempre: ha 18 anni

Leggi su Lettera43.it

C’è un nuovo re sul trono degli. È il prodigio indiano Gukesh Dommaraju che con i suoi 18è diventato il piùdeldella storia. Originario di Chennai, è già Gran Maestro da quando ne aveva poco più di 12 e attualmente al quinto posto del ranking guidato da Magnus Carlsen. Nuova stella delle pedine, è considerato un talento sin da quando ha fatto il suo ingresso nel professionismo grazie all’aiuto dei suoi genitori, che lo hanno finanziato e sostenuto durante la sua crescita. Ha conquistato il titolo a Singapore, dove ha superato ilin carica cinese Ding Liren in una sfida molto combattuta conclusasi soltanto dopo 14 partite. Per lui, oltre al trofeo, anche un montepremi da 2,5 milioni di dollari. L’apice della carriera, ma non la destinazione finale: nel mirino c’è ora il primo posto della classifica.